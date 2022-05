Holzbau vom Star-Architekten

Knowhow kommt aus der Familie

Wer heute mit dem konstruktiven Holzbau zu tun hat, kommt an der Firma Binderholz BausystemeGmbH nicht vorbei. Das Unternehmen aus Fügen im Zillertal wurde 1950 gegründet und hat sich seither vom Brettschneider zum Co-Developer von großen Holzbauprojekten rund um den Globus entwickelt. Durch seine Expansionsstrategie konnte es in den letzten Jahren einen spektakulären Wachstumssprung hinlegen. Mit Sägewerksstandorten in Deutschland, Finnland, Großbritannien, Lettland und den USA hat man den Umsatz in den letzten sieben Jahren mehr als versechsfacht. Seit 2021 gilt Binderholz als größtes Sägewerksunternehmen Europas.