„Holzbau ist der größte CO₂-Hebel"

Als Anbieter von Holzbauelementen und Engineering ist die Firma Wiehag weltweit sehr gefragt. Warum ist das so?

Wiesner: Der wirkliche USP von Wiehag besteht in diesem herausragenden Engineering-Wissen, das sich über Generationen bei uns aufgebaut hat. Der Holzbau war in diesen großen Dimensionen in der Vergangenheit auch nicht nachgefragt. Wir hatten als Firma durchaus schwierige Zeiten, um unsere Produktionen auszulasten. Das hat sich aber in den letzten Jahren komplett gedreht.

Und es ist eine neue Dimension dazu gekommen: Früher haben wir eher in der Horizontalen gebaut, also weit gespannte Tragwerke, und jetzt geht es in die Vertikale. Wir bauen Hochhäuser. Vor fünf bis acht Jahren hätte sich das nie jemand vorstellen können, dass ein 100-Meter-Hochhaus aus Holz gebaut wird. Das eröffnet für den Holzbau in Zukunft eine komplett neue Perspektive.

Das Projekt Timber Pioneer ist ihr erstes Hochhausprojekt in Holzbauweise im deutschsprachigen Raum. Sind noch weitere geplant?

Wiesner: Wir haben bereits mehrere Projekte im fernen Ausland errichtet, in Singapur, Australien, in den Niederlanden und in Schweden. Der Holzbau wird in unserem Heimmarkt erst jetzt langsam entdeckt und gesehen. Was interessant ist, weil ja das gesamte Know-How für solche Holzhochbauten ursprünglich aus Österreich und Deutschland stammt. Für uns ist es daher eine große Freude, dass wir gemeinsam mit der UBM dieses Pionierprojekt in Frankfurt umsetzen können. Das ist für uns extrem wichtig.