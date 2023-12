Holzbau im Grasmantel

Die traditionellen Häuser auf den Färöer Inseln sind bisweilen kaum in der Landschaft auszumachen. Ihre Grasdächer vereinen sich mit dem satten Grün der Bergausläufer zu einem dichten Teppich, der alles überzieht. In großen Teilen Skandinaviens sind diese Dächer kulturell tief verwurzelt, bis weit ins 19. Jahrhundert wurden Häuser vorrangig mit Grassoden gedeckt. Sie sind allerdings nicht nur ein hübscher Eyecatcher, sondern auch ökologisch von besonderer Bedeutung. Durch ihren hohen Dämmwert sparen sie Heizkosten im Winter und senken den Kühlbedarf im Sommer. Sie absorbieren außerdem Regenwasser, was im Hinblick auf das klimaangepasste Bauen heute ein wichtiger Hebel im Hochwassermanagement ist.