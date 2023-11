Holzbau für Salzburger Hotel

Nach dem Krieg in einem größeren Umfang wiederaufgebaut, erlebt der „Hirschen“ in den 1980er-Jahren eine besondere Glanzzeit, die so manchen Salzburgern noch durch die weithin bekannte Hirschensauna und die legendären Jazz-Abende in Erinnerung ist. Die jüngste Generation der Hotelbetreiber schlägt nun ein neues Kapitel für das Traditionshaus auf.

Holz zum Sehen und Spüren

An dieser Stelle der Elisabeth-Vorstadt befindet sich aktuell eine der größten Holzbaustellen der Stadt. Das Hotel bekommt nämlich ein architektonisches Update, die Pläne dafür stammen von den Büros LP Architektur und Dietrich Untertrifaller. Während der Altbau nach der Entkernung generalsaniert wird, entstehen nebenan zwei Neubauten in nachhaltiger Holz-Hybrid-Bauweise. Insgesamt werden bei dem Projekt an die 1.000 Kubikmeter Holz verbaut.