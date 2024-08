Holz vor der Hütte, Holz in der Hütte

Ob man nun daran glauben will oder nicht: Im Falle der französischen Innenarchitektin Mélodie Violet kommt man nicht umhin, festzustellen, dass ihr klingender Name schon auch Programm ist. Nicht, dass ihre Interior-Designs durch ein Übermaß an Lila-Tönen auffallen würden. Doch sie sind immer harmonische Kompositionen. Das Dolce Magazine, ein vierteljährlich erscheinendes Luxus-Lifestyle-Magazin aus Toronto, beschrieb ihre Entwürfe einmal als „Melodie (sic!) der Einfachheit, Zeitlosigkeit und des eleganten Komforts, die erklingt, wenn man einen Raum mit dem Imagine-Touch betritt“.

Nomen est omen? Schon in der Antike glaubte man, dass der Name einer Person Hinweise auf ihren Charakter, ihr Schicksal oder ihre Persönlichkeit geben könne. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Idee des sogenannten Nominativen Determinismus von vielen Linguisten und Wissenschaftlern untersucht, darunter auch von Sigmund Freud. Und tatsächlich konnten einige Studien zeigen, dass ein gewisser Zusammenhang existiert – vor allem im Hinblick auf die Berufswahl.

Imagine, das ist wiederum der Name von Violets Designunternehmen. Zunächst hatte sie Jura in Paris studiert und war erfolgreich als Anwältin in Australien und Kanada tätig. Doch auf ihren zahlreichen (Geschäfts-)Reisen rund um die Welt fand sie etwas viel Inspirierenderes als Gesetzestexte. Begeistert davon, wie Licht und Materialien einen Raum komplett verändern können, beschloss sie, ihrer wahren Berufung zu folgen: Sie begann ein Innenarchitekturstudium.

2014 eröffnete sie mit Imagine ihr eigenes Büro in der kanadischen Metropole Montreal. Spezialisiert auf hochwertige Großrenovierungen hat sie inzwischen zahlreiche Wohn-, Geschäfts- und Unternehmensprojekte geplant und ausgestattet. Unter anderem ein Stadthaus aus dem 19. Jahrhundert im Montrealer Stadtviertel Pointe-Saint-Charles. Oder das urbane Mini-Apartment „Montmartre“ im Herzen von Paris.

Ab in den Wald

Ein beeindruckendes Portfolio. Und ein Portfolio, in das die kürzlich fertiggestellte Komplettrenovierung des Chalet Ogden auf den ersten Blick so recht nicht hineinpasst. Denn das Chalet ist – wie so viele andere Ferienhäuser in den Wäldern Kanadas – ein rustikaler Holzbau, der mit der rauen Waldlandschaft verschmilzt. Innen jedoch trägt das Refugium eindeutig die Handschrift von Mélodie Violet: Auf 280 Quadratmetern präsentiert es sich als modernes Refugium, das mit jeder City-Luxusimmobilie mithalten kann.