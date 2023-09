Holz für New Yorks High Line

Beladen mit tiefgefrorenen Truthähnen fuhr im Herbst 1980 der letzte Güterzug über die New Yorker High Line. Rund 50 Jahre lang hatte die Hochbahntrasse im Westen von Manhattan dafür gesorgt, dass die Fabriken und Fleischereibetriebe im Meatpacking District und in Chelsea mit Gütern beliefert wurden. Die Produktionsstätten wanderten ab den 1950er-Jahren nach und nach ab und der Schienenverkehr verlagerte sich immer mehr auf den Lkw-Transport. Der Abriss der High Line war bereits genehmigt, als sich 1999 engagierte Anwohner für den Erhalt und die Umnutzung als Parkanlage einsetzten. Die Initiative Friends of the High Line fand viele prominente Unterstützer und Manhattans berühmter Hochpark gilt heute als eines der größten zivilgesellschaftlichen Erfolgsprojekte im Bereich Stadtentwicklung.