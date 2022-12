Hohes Haus

Nachhaltig, sozial, künstlerisch

"Snøhetta hat seine Wurzeln in Norwegen, einem der nachhaltigsten Länder der Welt. Sie stellen die soziale und ökologische Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt jedes Projekts", sagt Kazuo Takahashi, Präsident und stellvertretender Direktor der Tokyu Corporation, in deren Auftrag das Projekt realisiert wird.

1989 in Oslo gegründet, hat Snøhetta jüngst das erste europäische Unterwasser-Restaurant fertiggestellt sowie mit einem "verschwindendem" Steg ein Kunstprojekt an der norwegischen Künste errichtet. Im Tiroler Natters designte das Architekturbüro, das auch eine Niederlassung in Innsbruck betreibt, den Firmensitz des Reiseveranstalters ASI.

Zu anderen Projekten von Snøhetta in Tokio gehören der Co-Working Space Pangea Digital Garage sowie das Restaurant Tokyo Burnside.

Text: Michi Reichelt Bilder: Snøhetta