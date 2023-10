„Höchste Zeit zu handeln“

Das Henning Larsen Projekt „Faelledby“ in Kopenhagen wirkt wie die Antwort auf die Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben...

Genau. Und deshalb hoffen wir, dass es zum Beispiel für mehr und andere wird: Eine aus Holz gebaute, grüne Stadt in der Stadt, mit allen Einrichtungen und für alle Altersgruppen. Dort wird man Teil einer lokalen Gemeinschaft, hat all das Grün um sich herum und kann es genießen. In einem Umfeld, in dem auch Wildtiere frei leben und geschützt werden – aber doch ganz nah am Stadtzentrum.

Sie sehen „Faelledby“ also als Top-Modell für nachhaltiges Mehrgenerationen-Wohnen?

Ja, ich denke schon. Und wir wenden dieses Konzept auch bei anderen Projekten, bei bestehenden Gebäuden an. Wir verwandeln sie in kleinere Mehrgenerationenhäuser. Solche, in denen sich große und kleine Familien, Singles, junge und ältere Menschen wohlfühlen. An verschiedene Lebensphasen anpassbar und zwar nicht mitten in der Stadt, aber auch nicht irgendwo weit draußen. Das ist es, was wir schaffen müssen.

In vielen alten Metropolen wie zum Beispiel in London gibt es zentrumsnah aber kaum Platz für Neues. Wenn doch, entstehen meist Hochhäuser mit hochpreisigen Apartments. Bis zu einem gewissen Grad verständlich, wenn man bedenkt, wie komplex der Bauprozess in einer dichten Stadt ist. Allein das Anliefern aller nötigen Materialien und Maschinen ist vermutlich aufwändig und kostspielig. Oder liege ich da falsch?

Das ist tatsächlich teuer. Es sei denn, man baut mit Holz.