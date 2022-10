Hoch hinaus in Singapur

Im Herzen des Gebäudes, zwischen den „harten“ Oberflächen der Büros und Wohnungen, ruhen vier miteinander verbundene, „weiche“ Landschaftsebenen. Als „Grüne Oase“ bezeichnet, findet sich dort ein 35 Meter langer Garten unter freiem Himmel. Er ist zum Arbeiten, Spazieren, Entspannen und Trainieren gedacht. Auch Veranstaltungen können in dieser Zone, die Natur und moderne Architektur verwebt, stattfinden.

Im Haus und doch im Regenwald

Der gesamte vertikale Grün-Bereich ahmt die Vegetation tropischer Regenwälder nach: Das hierarchische Blattwachstum der Pflanzen steht in direktem Verhältnis zur Lichtverfügbarkeit innerhalb der Vegetationsschichten. Schattentolerante Pflanzen mit großen Blättern befinden sich auf dem „Regenwaldboden“, weil sie am wenigsten direktes Licht brauchen. In der Baumkronenschicht – also im „Dach des Regenwaldes“ – wurden Bäume mit kleinerer Blattstruktur gesetzt.