Historischer Holzbau wird klimafit

Das Bauwesen in Nordamerika hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts grundlegend anders entwickelt als in Europa. Während man sich hier dem Massivbau verschrieb, industrialisierte Nordamerika seine Holzwirtschaft. Man begann damit, die unterschiedlichen Holzbaustoffe zu standardisieren und konnte so den Bauprozess effizienter und planbarer gestalten.

Nordamerikanische Holzbauweisen

In Nordamerika entwickelten sich in der Folge auch eigene Konstruktionsarten. Als Balloon Framing bezeichnete man jene Holzrahmenbauweise, die seit dem frühen 19. Jahrhundert in den USA und Kanada verbreitet war. Dabei führten durchgehende Wandpfosten über mehrer Etagen, ähnlich wie bei der mittelalterlichen Ständebauweise.