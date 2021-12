Hier kommt Carl

Pforzheim wird auch „Pforte zum Schwarzwald“ genannt. Der Rohstoff Holz liegt hier direkt vor der Haustüre. Während in anderen Regionen der Erde die Wälder verschwinden, nehmen die Waldflächen in Mitteleuropa, so auch in Deutschland, insgesamt zu. Das liegt daran, dass hier bereits seit Jahrhunderten nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird. Wie die Baugenossenschaft Arlinger vorrechnet, wächst die Holzmenge, die für ihr Hochhausprojekt Carl benötigt wird, deutschlandweit in weniger als fünf Minuten nach.