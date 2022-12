Heimeliger Holzblock mit Historie

Ist irgendwo von der "Hauptstadt von Texas" die Rede, denken nicht wenige Menschen wohl zuerst an Houston, immerhin die größte texanische Stadt. Oder an Dallas, bestens bekannt aus der legendären TV-Serie.

In Wahrheit ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates jedoch das nicht ganz so bekannte Austin. Mit weniger als einer Million Einwohner nur die viertgrößte der texanischen Metropolen, hat das "kleine" Austin jedoch einiges zu bieten. Beispielsweise interessante Architektur.

So hat das Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron im August 2022 Entwürfe für das Projekt Sixth & Blanco vorgestellt, das die Gestaltung eines gesamten Häuserblocks am Rande von Austins Innenstadt umfasst. Dabei werden die neuen Gebäude in die bestehende Struktur von Geschäften und Wohnhäusern integriert. Seinen Namen hat das Projekt von seiner Lage im Stadtteil Clarksville. Der neugestaltete Häuserblock liegt an der Kreuzung der West Sixth Street mit der Blanco Street. Der dortige Bestand an Häusern reicht bis ins Jahr 1920 zurück.