Heilende Architektur

Der Anbau macht sich die besonderen Vorteile des Standorts zunutze: seine ländliche Umgebung und den Zugang zu natürlichem Licht. Das ursprüngliche Sanatorium war so gelegen und konzipiert, da das Sonnenlicht als wesentlicher Bestandteil der Patientenbehandlung galt und genutzt wurde. Die Heilkraft natürlichen Lichts ist auch in der heutigen Medizin unumstritten.

Nach strengen LEED-Kriterien konzipiert

Das nach strengen LEED-Umweltkriterien verkleidete neue Gebäude ist so konzipiert, dass es sich zur Umgebung hin öffnet und von Sonnenlicht durchflutet ist. Das Design trachtet danach, das natürliche Licht zu maximieren. LEED steht für „Leadership in Energy and Environmental Design“ und ist das weltweit am häufigsten verwendete Bewertungssystem für umweltfreundliche Gebäude.