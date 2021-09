Hamburg setzt neue Benchmark

Das Startsignal ertönte vor 20 Jahren. Passend für die Lage am Wasser läutete der damalige Wirtschaftssenator eine alte Schiffsglocke. Es war der Beginn von Europas größtem städtebaulichen Projekt, der Hamburger HafenCity. Mit dem ersten Bauwerk, der Kibbelstegbrücke, wurde das neue Viertel für Fußgänger erschlossen. Sie konnten fortan von der Hamburger Altstadt zur historischen Speicherstadt flanieren. Jetzt wird mit dem Bau des Null-Emissionshauses die letzte städtebauliche Lücke in der westlichen HafenCity geschlossen. Es wird der künftige Unternehmenssitz der HafenCity Hamburg GmbH und ein Leuchtturmprojekt für CO₂-neutrales Bauen.

Vorzeige-Viertel für ökologisches Bauen

In den letzten 20 Jahren hat sich sehr viel getan in Hamburgs neuem Stadtteil. Mittlerweile leben hier mehr als 5.000 Menschen, und an die 15.000 haben hier ihren Arbeitsplatz. Die Atmosphäre ist geprägt von historischen Schiffen und Hafenkränen, die von den Wohnblocks und den Ufer-Cafés aus besonders gut zu sehen sind. Mit der Eröffnung der Elbphilharmonie im Jahr 2017 bekam Hamburg ein hochmodernes Konzerthaus und eine weithin sichtbare Architekturikone.

In der östlichen HafenCity, wo seit 2017 nur nach dem Umweltzeichen in Platin gebaut wird, entsteht derzeit Deutschlands höchstes Holz-Hochaus. Das Wohnprojekt Roots vom Architekturbüro Störmer Murphy and Partners soll ein ökologisches Vorzeigeprojekt werden. Getoppt wird es nur noch vom Null-Emissionshaus, mit dem die Stadt Hamburg alle Möglichkeiten der CO₂-Einsparung voll ausschöpfen will. Ein komplett CO₂-neutrales Gebäude, „von der Errichtung über den Betrieb bis zu Rückbau und Entsorgung“, wie der kommunale Bauherr verspricht. Mit diesem Anspruch soll das Bürohaus eine neue Benchmark werden, an der sich künftige Bauprojekte in der Stadt orientieren.