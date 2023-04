Gut zur Umwelt, gut zum Gast

Was das neue Resort der Hotelier-Familie Sanoner bietet, passt perfekt zum wachsenden „Slow Tourism“ Trend, den auch andere exklusive Anbieter wie „Six Senses“, „Zannier“ oder „One&Only“ unterstützen. So formuliert etwaAdler Spa Resort Sicilia DirektorSami Aglietti für „sein“ Haus: „Unser Ziel ist es, außergewöhnliche und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Indem wir unseren Gästen einzigartige Erlebnisse und authentische Gastfreundschaft in charmanter und eleganter Umgebung bieten.“

„Slow down“ im Adler Spa Resort Sicilia

Ein Ziel, das jeden freut, der die Welt erkunden möchte, ohne der Umwelt Schaden zuzufügen. Weil Nachhaltigkeit essenzieller Teil der entsprechenden Tourismus-Strategie ist.