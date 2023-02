Gut gedeihen im Wohngewächshaus

Die 15-Minuten-Stadt

Damit setzt man eine Idee um, die in der Stadtplanung gerade an Bedeutung gewinnt: die 15-Minuten-Stadt. Das Konzept geht auf den französisch-kolumbianischen Städteplaner Carlos Moreno zurück, der es erstmals 2016 formulierte. Es basiert auf autofreien Stadtbezirken, in denen sich alles, was man zum Leben braucht, in einer Viertelstunde erreichen lässt – ob Büro, Supermarkt, Kindergarten oder der Hausarzt.

Wie die Pandemie deutlich gezeigt hat, sind Städte heute nicht in der Lage, ihre Bewohner in Krisenzeiten mit den notwendigen Ressourcen zu versorgen. Durch die Dezentralisierung von Dienstleistungen sollen einzelne Stadtgebiete wieder autark werden und dörfliche Strukturen aufweisen. Das steigert nicht nur die Lebensqualität der Bewohner, sondern ist auch gut für das Klima. In der Folge gibt es weniger Luftverschmutzung, mehr Erholungsraum, und die Zersiedelung von Städten wird eingedämmt.

Text: Gertraud Gerst Visualisierungen: Delugan Meissl