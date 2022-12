Gut behüteter Arbeitsplatz

Sagt Ihnen das Logo der amerikanischen Fastfood-Kette Pizza Hut etwas? Es zeigt das Dach der in den USA oftmals freistehenden Restaurants, also einer "Hütte" (daher auch der Name Pizza Hut). Im deutschsprachigen Raum wird das Logo jedoch gerne mal als Hut wahrgenommen. Ein Eindruck, dem ein Missverständnis beim Namen der Kette zugrunde liegt. Denn das englische Wort für "Hütte" sieht nun mal genauso aus wie das deutsche Wort "Hut" ...

Beim neuesten Projekt des vietnamesischen Architekturbüros Inrestudio hingegen ist die Wahrnehmung, einen Hut vor sich zu haben, alles andere als ein Missverständnis. The Kaleidoscope, ein Arbeits- und Wohngebäude, ist tatsächlich einem Nón lá, einer traditioneller vietnamesischen Kopfbedeckung, nachempfunden.