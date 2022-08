Günstiger Wohntraum in Holz

Für schnelle Montage vor Ort garantiert das vorgefertigte Bausystem aus Holzmodulen in Kombination mit Beton. Dadurch werden Bauzeit, logistischer Aufwand und Abfallmengen erheblich reduziert. An Erfahrung in Sachen Holzbauarchitektur fehlt es weder Marc Koehler und ANA Architects, noch dem Entwickler: Immerhin haben Edwin Oostmeijer, MKA und MaMa Pioneers auch schon das „Poppies“ (MaMa One) in Buiksloterham in Amsterdam mit demselben Bausystem entwickelt. Die Arbeiten an diesem Projekt starten in diesem Herbst. Und „Robin Wood“ ist quasi als Fortsetzung des Engagements für nachhaltige, zukunftsorientierte Bauweise gedacht.