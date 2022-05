Grüner Brutalismus zum Verlieben

Mit dem Versprechen, lokale Tradition, Kultur und Natur authentisch erlebbar zu machen, steht das Hotel „Terrestre“ freilich nicht allein. Auch viele andere Top-Resorts in aller Welt folgen dieser Strategie. Wie beispielsweise Zanniers„Bãi San Hô“ in Vietnam oder das Six Senses „Shaharut“ in Israel.

Von Grund auf mexikanisch

Was Grupo Habita internationalen Ketten wie den genannten diesbezüglich voraus hat, ist: Das Unternehmen wurde in Mexiko gegründet und residiert in Mexiko City. Es war in Mexiko mit 13 Hotelprojekten höchst erfolgreich, ehe es auch in den USA aktiv wurde. Und weil Mit-Gründer Carlos Couturier selbst eine Zitrusfarm in Veracruz betrieb, bevor er die Hotel-Gruppe mit Moisés Micha ins Leben rief, darf auch jetzt, beim „Terrestre“, davon ausgegangen werden: Die Eigentümer wissen, was echt mexikanisch ist.