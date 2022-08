Größte US-Bank bald mit neuer Mega-Zentrale

Das Bürohaus im Plaza District wurde einst von Natalie de Blois von SOM (Skidmore, Owings and Merrill) entworfen und hielt 50 Jahre lang den Rekord als höchstes von einer Architektin entworfenes Gebäude. Und es hält gleich noch einen Rekord: Es ist bislang das höchste freiwillig abgerissene Gebäude der Welt.

Das nach einem Entwurf von Foster + Partners entstehende neue Hauptquartier des Bankriesen wird jedenfalls jetzt ein mindestens 60-stöckiger Büroturm. Und abgesehen davon, dass man sich der Expertise von Wellness-Guru Chopra und jener von Allen als Direktor des Healthy Buildings-Programms an der Harvard University bedient, werden auch einige der wichtigsten Lehren aus der Corona-Pandemie aufgegriffen. Alles neu nach Corona denken befand man unter anderem auch bei den neuen Büros von Perkins Eastman in Pittsburgh als gute Idee.

Platz für bis zu 14.000 Beschäftigte

In einer Zeit, in der viele angesichts des Siegeszugs von Home Office beziehungsweise ortsunabhängigen Arbeitens die Notwendigkeit von Bürogebäuden generell in Frage stellen, ist der Entwurf des britischen Architekturbüros ein deutliches Plädoyer für das Büro. Aber eben nicht einfach irgendeines Büroturms. Für Bank-CEO Jamie Dimon ist der neue Hauptsitz in bester New Yorker Lage eine „langfristige Investition in unser Geschäft und in die Zukunft von New York City”.