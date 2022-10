Google findet seine architektonische Antwort

Bjarke Ingels, 47, hat seine mittlerweile in Kopenhagen, New York, London, Barcelona und Shenzen ansässige Gruppe von Architekten, Designern, Landschaftsarchitekten, Produktdesignern, Forschern und Erfindern 2005 gegründet. Die Architektur von BIG ist laut eigenen Angaben „das Ergebnis einer sorgfältigen Analyse, wie sich das zeitgenössische Leben ständig weiterentwickelt und verändert.“

Datengesteuerte Entscheidungen

Zu den spektakulärsten Arbeiten der Bjarke Ingels Gruppe gehören die Müllverbrennungsanlage Amagar Bakke in Kopenhagen (inklusive Skipiste am Dach), das LEGO-Haus und das VIA 57 West in New York: „Wie eine Art programmatische Alchemie schaffen wir Architektur, indem wir konventionelle Zutaten wie Wohnen, Freizeit, Arbeiten, Parken und Einkaufen mischen. Indem wir die fruchtbare Überschneidung zwischen Pragmatik und Utopie treffen, finden wir Architekten wieder die Freiheit, die Oberfläche unseres Planeten so zu verändern, dass sie besser zu den zeitgenössischen Lebensformen passt.“