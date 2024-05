Glitzer, glitzer, kleiner Stern

Mit den von André Heller konzipierten Swarovski Kristallwelten in Wattens wurde 1995 eine Attraktion geschaffen, die jährlich Hunderttausende von Touristen anzieht. Auf ursprünglich 3.5 Hektar wurde ein Garten und ein Kunstmuseum kreiert, dessen Ausstellungsräume von den Kunst- und Wunderkammern des Adels im 16. Jahrhundert inspiriert sind. In den 18 unterirdischen Kammern werden Werke von Künstlerinnen und Künstlern wie Niki de Saint Phalle, Keith Haring, Andy Warhol oder Salvador Dalí gezeigt, die Kristall auf ihre Art und Weise interpretieren. Betreten wird das Museum durch den Kopf des „Riesen“, dem thematischen Mittelpunkt der Kristallwelten.

Es gibt eine Handvoll österreichischer Unternehmen, deren Namen man auf der ganzen Welt findet. Swarovski ist eines davon. Von dem Glasschleifer Daniel Swarovski 1895 in Wattens gegründet, ist es heute vor allem für die Herstellung von hochwertigem Schmuck, Accessoires, Beleuchtung und Kristalle mit außergewöhnlicher Präzision bekannt. Zu Swarovski gehört unter anderem die Marke Swarovski Optik. Sie stellt optische Geräte wie Ferngläser und Teleskope her. Und auch unter Prominenten ist Swarovski durchaus beliebt: Stars wie Beyoncé oder Kim Kardashian verschönern mit den Kristallen gerne mal ihre Outfits.

Erlebnis für Jung & Alt

Einen besonderen Fokus legte man dabei auf die jüngsten Besucherinnen und Besucher. So wurde im Süden des Gartens ein 20 Meter hoher Spielturm mit vier Ebenen gebaut. Hier bietet sich Kindern ausreichend Platz zum Erkunden und Spielen. In einem vierzehn Meter hohen Kletternetz kann man zudem frei klettern und diverse Abenteuer erleben. Die Fassade des Turms besteht aus 160 Kristallfacetten, von denen keine der anderen gleicht. Die Scheiben sind mit Millionen von winzigen Motiven bedruckt, die eng mit der Geschichte von Swarovski verbunden sind. „In der Nacht erstrahlt der Turm als atemberaubender Leuchtkörper, der die Reflexionen der Kristallwolke und des Spiegelwassers magisch verstärkt“, so die Designer.

Der neu gestaltete Eingang zum Swarovski Store der Kristallwelten wiederum ist eine spannende Installation aus Licht und Ton, und so ein immersives Erlebnis für die Gäste. Sie werden durch einen spiralförmigen Tunnel mit zahlreichen, sich verdichtenden Leuchtstreifen an den Wänden in den Shop geführt. Eine interaktive Klanginstallation erweitert den Raum um eine akustische Dimension. Mikrofone nehmen die Geräusche im Korridor auf, und über Lautsprecher werden sie im Tunnel wieder abgegeben. Das Zusammenspiel von Licht und Ton lädt die Besuchenden zu "einer emotionalen und virtuellen Zeitreise" ein, wie es seitens der Architekturbüros heißt.