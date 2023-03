Gleich und Ungleich passt perfekt

Durch die großen Glasfronten im Erd- und Obergeschoss wird die Aussicht auf den Schlossgarten optimal genützt. Und durch die Panoramafenster im Lesesaal kommt man dem Grün so nah, dass man meinen könnte, direkt in den Baumkronen zu sitzen. Im Inneren des Neubaus dominieren Sichtbeton, Ziegel- und Steinmauerwerk. Holzmöbel und Bücherregale sorgen für sanften, gemütlichen Look und schaffen allerlei Verstecke und Winkel, die Besucher erkunden und nützen können.

Kühne Ergänzung aus Stahlbeton

Die gesamte Struktur des Zubaus der IGI-Bibliothek, einschließlich der Fundamente, besteht aus monolithischem Stahlbeton. Ebenso, wie die Außenmauern, die die neue Piazetta begrenzen. Das Äußere des Neubaus ist vollständig kontaktisoliert und mit schwarzem, gefaltetem Blech umhüllt. Die Fenster und Glasfronten sind in minimalistische Aluminiumrahmen gefasst. Die Verbindungsbrücke zum alten Pfarrhaus hat atakarchitekti als vorgefertigte Stahlkonstruktion konzipiert und mit einer isolierenden Doppelverglasung versehen.