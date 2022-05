Glamping im Himmelchalet

Dichte Bebauung, dichte Begrünung

Hüttenhotels haben sich in den letzten Jahren zu einem weltweiten Trend entwickelt. Man findet sie in schwindelerregender Höhe über den Fjorden Norwegens, wie die Bolder Skylodges. Oder sie blitzen als verspiegelte Zacken aus den dichten Wäldern am oberen Jangtsekiang, wie die Mountain and Cloud Cabins.

Oft befinden sich diese Projekte in weitläufigen Naturparks und verfügen über eine möglichst geringe Bebauungsdichte bei kleinstmöglichem Fußabdruck. Im Vergleich dazu folgen die Himmelchalets in Nenzing einer wesentlich dichteren Bebauung. In einer zweiten Phase sollen noch weitere zehn Chalets dem Ensemble folgen.