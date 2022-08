Die glamouröse Zeitreise führt auch in den original erhaltenen „Louis XVI“-Saal, wo zum Höhepunkt der Belle Époque in Palermo die vornehmsten Gästeder Familie Florio speisten. Das dekadente Interieur des jetzigen „Restaurant Florio“ ist eine Hommage an die Eleganz der Epoche.

Royales Ambiente

Der in dezenten Farben gehaltene Raum selbst wirkt tatsächlich geradezu königlich: Große antike Spiegel vermitteln den Eindruck eines unendlichen Gartens und reflektieren große Rattan-Vasen, in denen mediterrane Pflanzen gedeihen. Raumhohe Fenster tauchen alles in sanftes Tageslicht. Und vom Restaurant und dessen Terrasse aus bietet sich ein umwerfender Blick aufs Tyrrhenische Meer.