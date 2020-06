Geometrie zum Leben

Kartesische Rationalität

Vom Konzept her lehnt sich das Projekt an die drei kartesischen Koordinaten x, y und z von René Descartes an. Der Eingangstunnel oder die „Brücke” befindet sich auf der x-Achse. Treppe und Aufzug sind in der y-Achse untergebracht. Die z-Achse, der Hauptwohnraum, scheint schwerelos über dem darunter liegenden Tal zu schwebten.

Im Wesentlichen ist dies eine Wohnung, die aller Nostalgie der materiellen Welt enthoben ist.

John Beckmann, Axis Mundi Design LLC

Im Wesentlichen sei dies eine Wohnung, die aller Nostalgie der materiellen Welt enthoben ist, so die Beschreibung des 2004 von John Beckmann gegründeten Architekturbüros Axis Mundi Design LLC. Der Bau betone die Spannung zwischen der Alltagswelt und den irrationalen und übernatürlichen Projektionen des schöpferischen Genies.

Oder provakatives Design?

Mag sein, dass das Haus das räumliche Vorstellungsvermögen fördert, das definiert wird als Fähigkeit, sich über die Beziehung zur Umwelt und zu sich selbst im räumlichen Konstellationen bewusst zu sein.