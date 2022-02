Gefangen im Labyrinth des alten Medina

Wir ließen uns von der fast schon außerirdisch anmutenden Mondlandschaft Marokkos inspirieren“, so die Architekten. Also einer jener Regionen dieses Planeten, in der Tee eine besondere Rolle spielt. „Deshalb sollte das Hauptaugenmerk der Bar auf dem Kochen des Tees liegen“, heißt es weiter. Also musste ein Ansatz gefunden werden, der mit architektonischen Kniffen den Fokus erst auf die Entstehung des Produkts aber anschließend auch auf den Genuss desselben lenkt.

Labyrinth als Designidee

Ein gedankliches Labyrinth, in dem sich die Planer bald wiederfanden. Ein Zustand, der jedoch unverhofft zur Lösung des Problems führte. Aufgrund persönlicher Erfahrungen in Marokko entwickelten die Designer eben genau das, was sie in dem Land und vor allem in der Stadt Marrakesch für sich wahrgenommen hatten: Ein Labyrinth voll farblicher und architektonischer Poesie und orientalischem Flair.