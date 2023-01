Ganz schön am Sand

Der Name sagt ohnehin bereits alles: Dunes, das neue Projekt von Studio Symbiosis, wurde von den umliegenden Sandformationen nicht nur inspiriert, das Design spiegelt die Dünen in Form und Ausdehnung direkt wider. Gelegen in der Wüste Thar im nordwestlichen indischen Bundesstaat Rajasthan, soll das Resort ein spezielles Erlebnis für seine Gäste schaffen, wie das deutsch-indische Architekturbüro deutlich macht: "Das gesamte Projekt wirkt wie aus der Umgebung ragende Dünen."

Symbiose von Design & Natur

In ebendiese Umgebung, einem wellenförmigen, ineinander verschlungenen Gelände, wird das Resort eingebettet. "So verwandelt sich die Landschaft in von Menschenhand geschaffene Formen", erklärt Studio Symbiosis. Mit Dunes hat das Büro nach The Peak bereits das zweite Resort im "Wüstenkönigreich" Rajasthan entworfen. Da wie dort wird Studio Symbiosis seinem Namen voll gerecht, verbindet sich doch bei beiden Projekten Design mit Natur und ergänzt sich mit dieser perfekt. Eine ideale Symbiose.