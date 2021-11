Ganz großes Kino

Spannend wird die Sache – gerade bei einem Kino – aber natürlich vor allem im Inneren des Gebäudes. „Kinos sind das perfekte Beispiel für verdeckte Architektur“, erklärt UNStudio-Gründungspartner Ben van Berkel.

Er präzisiert: „Das Kino ist die einzige Art von Gebäude, die unsichtbar wird, sobald man sie betritt. Man verbringt bis zu zwei Stunden in einem abgedunkelten Raum und taucht in den alternativen Raum und die Zeit der Fantasie ein. Und dann geht man wieder. Diese begrenzte Nutzererfahrung des Kinos als Veranstaltungsort führte zu dem Schlüsselkonzept, das unseren Entwurf antrieb: der Wunsch, ein Gebäude zu schaffen, das in seiner Gesamtheit eine viel umfassendere Erfahrung des Kinos bietet.“

Vom Dach in eine Fantasiewelt

In die Realität übersetzt soll das dann so aussehen: Beim Betreten des Gebäudes werden die Besucher durch den untersten Teil der schrägen Dachlandschaft geführt. Von hier aus öffnet sich der Raum in die zentrale Lobby. Die drei architektonisch ineinander verschlungenen Objekte des Gebäudes sind nach Filmgenres gegliedert. Sie laufen in der Mitte des Gebäudes zusammen, um das Foyer zu bilden, so UNStudio.

Centre Culturel will mehr sein, als bloß Kino

Vom Foyer aus können die Besucher die Kinosäle betreten und gleichzeitig einen Blick auf den Filmherstellungsprozess auf der darunter liegenden Ebene werfen, wo sich die Schulungs- und Produktionsstudios befinden. „Bei der Gestaltung des Centre Culturel haben wir uns von der Kultur des 'Cinéma en plein air' inspirieren lassen und wollten die Kunst des Filmemachens zelebrieren“, sagt Ben van Berkel. Man versucht also die Stimmung von Open-Air-Kinos zu generieren.