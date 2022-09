Für Mensch & Umwelt in Chicago

Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an Chicago denken? Der Beiname „Windy City“, der sich vor allem auf den Wind bezieht, der vom Michigansee her durch die Straßen fegt? Die fabelhafte Jazz-Szene? Oder eher soziale Unruhen und Gangster-Legenden, die sich um Al Capone oder John Dillinger ranken? In Sachen Verbrechensrate liegt die drittgrößte US-Metropole zwar leider auch heute über dem Durchschnitt. Allerdings: Ein Besuch lohnt sich allemal. Denn diese Stadt hat viel zu bieten. Vor allem für Fans moderner Architektur. Und bald umso mehr. Denn Studio Gang und The Community Builders (TCB) setzen mit „Assemble Chicago“ ein schönes Zeichen in Sachen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Lebensqualität.

Großstadt auf neuen Wegen

Erst vor wenigen Wochen gabBürgermeisterin Lori E. Lightfoot bekannt, dass der Entwurf von Studio Gang und Entwickler TCB Chicagos C40-Wettbewerb gewonnen hat. Eine gewichtige Entscheidung, weil es dabei explizit um „Neuerfindung“ geht: C40 ist ein Netzwerk der größten und einflussreichsten Städte der Welt, die kooperieren, um den Klimawandel zu bekämpfen und gesunde, sozial gerechte Gemeinden zu schaffen. Und„C40 Reinventing Cities“ ist ein globaler Wettbewerb, der vorbildliche CO2-neutrale und zukunftsfitte Stadterneuerungsmaßnahmen fördert.