Freunde, ihr könnt kommen

If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair“, sang Scott McKenzie 1967. Über 40 Coverversionen sind seitdem erschienen, die inoffiziellen in den sozialen Medien nicht mitgezählt. Dort haben Weinliebhaber den berühmten Hippie-Song inzwischen längst umgetextet und trällern – mitunter auch nicht mehr ganz nüchtern – „… be sure to have a glass in Sonoma“. Recht haben sie. Denn das Anbaugebiet Sonoma County, hinter dichten, alten Redwood-Wäldern und nur eine knappe Stunde nördlich von San Francisco gelegen, ist eines der besten der USA.