Forum für mehr Menschlichkeit

Diese – zugegeben etwas verklärende Sicht der Dinge – nahm jedenfalls das Team von ZAI als Grundlage, um ihr modernes „Forum“ zu entwickeln. Zitat aus der Projektbeschreibung:

„Die Welt, in der wir heute leben, ist kompliziert und voll von vielen unterschiedlichen Stimmen. Eine öffentliche Ikone kann demnach nicht mehr nur eine Sprache sprechen, sondern muss eine offene Bühne für alle darstellen. Nur so können sinnvolle Dialoge geführt werden. Ein Wahrzeichen mit einem engen Fokus ist sowohl rückschrittlich als auch letztlich bedeutungslos für künftige Generationen.“

Wahrzeichen müssen interagieren

Die logische Schlussfolgerung: Eine bloß schöne Landmark, der es aber an Nützlichkeit fehlt, ist schlichtweg unter Themenverfehlung einzuordnen. Ohne echtes Engagement kann keine Verbindung zu einem Ort hergestellt werden, sind sich die Architekten sicher.

Ihr Projekt Forum soll im Umkehrschluss also der erste Ort sein, der als Wahrzeichen gedacht, den Menschen dennoch Möglichkeiten bietet. Und zwar echt viele, wenn man dem offiziellen Schreiben glaubt:

„Das Forum wird jener Ort sein, an den man in der Früh auf den Treppen sein Workout macht. Der Ort, an dem man zu Mittag sein Essen kauft oder gar einnimmt. Der Ort, an dem man mit Freunden zusammenkommt und am Freitag zur Happy Hour geht. Das Forum wird der Ort sein, an dem man die Liebe seines Lebens kennen lernt und an dem man mit ihr regelmäßig wiederkehrt. Um Kunst zu entdecken, sich politisch in Szene zu setzen oder Konzerten zu lauschen.“