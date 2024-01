Form folgt Kraft

Ein Faktor, der auch bei anderen Projekten des Architekturbüros zum Tragen kommt. So etwa bei der geplanten Erweiterung des Salzburger Hotels Zum Hirschen um zwei Apartmenthäuser in Holz-Hybrid-Bauweise. Oder beim Bau der Volksschule in Hallwang, die Kindern eine positive Lernumgebung und sinnstiftende Architektur bietet. Und das Wohnhaus Herzgsell in einem Hochtal zwischen Radstadt und Schladming schaffte es in das Ranking der Häuser des Jahres 2021.

Prämiert mit dem Holzbotschafter

Rund um die Lungau Arena hat man Geh- und Radwege angelegt, die um das Naherholungsgebiet an der Murinsel führen und dafür sorgen sollen, dass das Sportzentrum bequem zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar ist. Bewegungs- und Spielstationen entlang dieser Wege ergänzen das neue Freizeitangebot.