Form folgt – Energieee!

Um das im täglichen Betrieb garantieren zu können, haben die Architekten eine eigene Solarberechnungssoftware entwickelt. Diese ist mit der Logik der parametrischen Planung verbunden. „Sie ermöglicht es uns, jederzeit eine optimierte Lösung zu finden. Jedes Modul, an jedem Punkt, reagiert deshalb mit analytischer Genauigkeit auf die spezifischen Belastungen der besonderen Ausrichtung und Position“, heißt es von IAAC.

Endesa Pavilion als 3D-Puzzle

Errichtet wird der Endesa Pavilion übrigens fast zur Gänze in einer Fertigungshalle. Auf dem Bauplatz werden dann die einzelnen Elemente bloß noch zusammengesetzt. „Es ist wie ein gigantisches 3D-Puzzle“, sagen die Architekten. Aber selbst bei diesem hilft ihnen eine Software, die jeden Arbeitsschritt überwacht. Damit am Ende die Form nicht etwa ohne Funktion ist. Also ohne Energie zu gewinnen bloß sinnlos in der Landschaft herumsteht.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Adrià Goula