Flughafen Zürich fliegt auf Holz

Seit seiner Eröffnung in den 1950er Jahren hat sich der Flughafen Zürich zu einem der wichtigsten Luftverkehrsknotenpunkte Europas entwickelt.Dass sich die Anforderungen im Flugverkehr ständig verändern, macht laufende Erneuerungen von Airport-Anlagen nötig. Nach mehreren Erweiterungen – Dock E, Airside Center und The Circle – steht auf dem Züricher Flughafen nun also die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Docks A an.

Nachhaltig überzeugend

Am internationalen und zweistufigen Wettbewerb hatten unter anderem auch Top-Büros wie Foster + Partners, Grimshaw Architects und SOM teilgenommen. Warum man sich für den „Raumfachwerk“-Entwurf entschied, begründet Flughafen Zürich AG Verwaltungspräsident und Jury-Mitglied Andreas Schmid so: „Dieser Vorschlag war insbesondere aus nachhaltiger, betrieblicher und wirtschaftlicher, aber auch aus städtebaulicher und architektonischer Sicht am überzeugendsten“.