Fingerfood für Fortgeschrittene

Aber worum geht es beim Farmscraper-Projekt genau? Star-Architekt Carlo Ratti erläutert seine Vision so: „Städtische Landwirtschaft in kleinem Maßstab gibt es in Städten auf der ganzen Welt – von Paris über New York bis Singapur. Dieser Ansatz hat das Potenzial, bei der Gestaltung künftiger Städte eine wichtige Rolle zu spielen. Schließlich bedient er eine der drängendsten architektonischen Herausforderungen unserer Zeit: Wie lässt sich die natürliche Welt in die Gebäudeplanung integrieren? Die Farm des Jian Mu Towers produziert nicht nur Lebensmittel. Sie hilft auch bei der Beschattung durch die Sonne. Ein zentrales Thema bei hohen Gebäuden.“

Teures Pflaster für den Farmscraper

Diese Überlegungen sollen sich also schon bald im Herzen der chinesischen Supermetropole in Form eines Farmscrapers manifestieren. Geplant wurde das Gebäude auf dem letzten freien Grundstück im zentralen Geschäftsviertel von Shenzhen. Also an einem der wohl teuersten Bauplätze der Welt. Dementsprechend muss das Ding alle Stückerl spielen. Zuerst aber zu den Eckdaten. Nach seiner Fertigstellung wird der Jian Mu Tower 218 Meter hoch sein, über 51 Stockwerke verfügen und 40.000 Menschen nicht nur beherbergen, sondern auch ernähren!

Das soll schließlich die Kernaufgabe des von CRA-Carlo Ratti Associati geplanten Wunderturms sein. „Der autarke Vorschlag ermöglicht es den Bewohnern, frisches Gemüse und Obst im Turm selbst anzubauen und zu verzehren. Dadurch können schätzungsweise 270.000 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr erzeugt werden. Die Landschaftsterrassen sollen auch eine Vielzahl von Pflanzen wie Seerosen, Farne und Litschis beherbergen. Das wird die Artenvielfalt weiter fördern“, heißt es in der offiziellen Projektbeschreibung.

Kann das überhaupt funktionieren?

Wir fragen uns aber natürlich: Wie soll das in der Realität funktionieren? Und tatsächlich hat man sich dazu ganz offenbar wirklich konkret Gedanken gemacht. Konkret soll die Sache so ablaufen: In dem 51-stöckigen Gebäude sind 10.000 Quadratmeter für den Anbau von Pflanzen vorgesehen. Diese sollen in einer vertikalen Hydrokultur gedeihen. Dabei werden Pflanzen nicht in der Erde, sondern in einer mineralischen Nährlösung auf Wasserbasis angebaut.

Alles unter einem Dach

„Diese Methode ist eine platzsparende Lösung für die Landwirtschaft und ermöglicht die Organisation und den Anbau von Pflanzen in einer vertikalen Formation“, so die Architekten. Die vertikalen Farmen sollen eine Reihe von Gemüsesorten und Feldfrüchten produzieren. Darunter Salat, Obst und Kräuter. Auf diese Weise sei es laut den Berechnungen von Experten tatsächlich möglich, eine autarke Lebensmittelversorgungskette zu schaffen. Also einen Zyklus, der Anbau, Ernte, Verkauf und Verbrauch in einem einzigen Gebäude möglich macht.