Filmreife Neubauten

Wer an der Loyola Marymount „Film & Television“ studiert, hat beste Chancen auf eine Hollywood-Karriere. Hochmoderne, von SOM designte Neubauten machen es nun noch attraktiver, dort zu lernen. Weil sie alles bieten, was Medienproduktion und Performance brauchen.

Sie gilt als absolute Elite-Universität. Auch, was den Studienzweig „Film and Television“ betrifft: Die Loyola Marymount University (LMU) in Los Angeles zählt diesbezüglich regelmäßig zur Top-Ten der USA. Die Fachzeitschrift „The Hollywood Reporter“ setzte sie erst jüngst auf Platz acht der bestbewerteten Filmhochschulen. Auf errungenen Lorbeeren zu ruhen genügt der Talenteschmiede jedoch keinesfalls. Man weiß, wie wichtig es ist, stets am Puls der Zeit zu bleiben. So sorgen jetzt neue, auf aktuelle Entwicklungen im Medienbusiness zugeschnittene Gebäude für optimale Studien-Bedingungen.

Neuer Trakt und neue Bühne

Konkret geht es um den Howard B. Fitzpatrick Pavilion, der der Film- und TV-Hochschule der Loyola Marymount ein neues, hochmodernes Zuhause bietet. Und um die Freiluft-Bühne Drollinger Family Stage im Herzen des Campus, die Raum für Vorträge und Aufführungen schafft.