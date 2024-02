Ferien im energieautarken Rund

Ein neues Aparthotel in Südtirol lockt umweltbewusste Gäste mit mehr als Vier-Sterne-Komfort und malerischer Landschaft: Energieautark und architektonisch extravagant, bietet das kreisrunde OLM alles, was Erholung Suchenden Freude macht.

Schon der Name verrät einiges übers Konzept der neuen Ferienanlage im Südtiroler Tauferertal. Allerdings nur jenen, die mit dem regionalen Dialekt vertraut sind. Denn dort, im ruhigen Seitental des Pustertals, bedeutet OLM einerseits schlicht „Alm“ – also beschauliche Grünlandschaft mit Kühen, Lämmern und Pferden. Anderseits steht’s für „immerwährend“, was wiederum Einst und Jetzt verbindet – in Endlos-Schleife, quasi. Und auf genau diese bezieht sich die Architektur des OLM Nature Escape Aparthotels: Kreisrund folgt es der Form der hier früher wichtigen Mühlsteine, von denen sich seine Planer inspirieren ließen. Mit Liebe zur Natur Das außergewöhnliche Design des OLM stammt von den Südtiroler Andreas Gruber Architects. Das auf respektvollen Umgang mit der Natur fokussierte Team hat eine moderne Alm im Kreislauf der Natur konzipiert, die viel Raum für individuelle Gäste-Wünsche lässt. Einen angenehm zwanglosen Kraftplatz, an dem es sich guten Gewissens genießen lässt. Die zauberhafte Umgebung und der gebotene Vier-Sterne-Superior-Komfort sind nämlich längst nicht alles, was das neue Aparthotel besonders macht. Weil Eigentümer Christian Lechner Nachhaltigkeit nicht bloß als Werbeslogan, sondern als Auftrag für die Zukunft sieht.

Komfort in Holz: Die meisten OLM Apart-Suiten verfügen über ...

... eigene Sauna, freistehende Badewanne und Kochnische.

Das OLM gilt als Südtirols erste, komplett energieautarke Ferienanlage. Eigenen Unterlagen zufolge ist es vermutlich sogar das einzige Vier-Sterne-Haus dieser Art im gesamten Alpenraum. Denn die neue Anlage nützt ein innovatives Konzept: Eine hocheffiziente Kombination der nachhaltigen Quellen Wasser, Photovoltaik und Geothermie deckt den Eigenbedarf und liefert darüber hinaus Energieüberschuss. Nachhaltigkeit, ernst genommen Schon in der Planungsphase stand fest, dass das Projekt alle Voraussetzungen der „Casa Clima A Nature“ Zertifizierung erfüllen muss. Also hohe Standards sowohl hinsichtlich Energieeffizienz, als auch in Bezug auf Umweltauswirkungen, Gesundheit und Wohlbefinden der Bewohner.

Energieautark durch Photovoltaik und Erdwärme: Das neue OLM Nature Escape in Südtirol.

Beim Material für den kreisrunden Bau mit seinen 110 Metern Durchmesser wurde vorwiegend auf Holz und Stein gesetzt. Die Tragstruktur jedoch besteht aus sichtbarem Beton und raumhohen Glasfenstern, um einen kontrastierenden Effekt zwischen Außen- und Innenbereich zu erzeugen. Effizient & umweltfreundlich Das erklärte Ziel, Umweltauswirkungen so gering wie möglich und das Projekt CO2-neutral zu halten, unterstützen unter anderem die 2.000 Quadratmeter Photovoltaikpaneele auf dem begrünten Flachdach. Ebenso, wie 126 über die 8.000 Quadratmeter Baugrund verteilte Erdwärmesonden und durchdachte thermische Isolierung, die den Energiebedarf drastisch senkt.

Das Innendesign vermittelt modernes „Alm-Feeling“.

Auch im Badezimmer dominiert schlichte Eleganz.

Während das Äußere des OLM den Eindruck eines rauen, festen Kerns vermittelt, sorgt Holz im Inneren für freundlich wohliges Ambiente. Die insgesamt 33 Wohneinheiten sind in warmes Massivholz eingebettet und bieten die behagliche Atmosphäre einer modernen Alm. Behaglichkeit mit Weitsicht Die malerische Landschaft des Ahrntals können Gäste schon vom Bett aus bewundern, weil großflächige Glasfronten ungehindert nach draußen blicken lassen. 80 Prozent der Apart-Suiten sind mit Kochnische, eigener Sauna und freistehender Badewanne ausgestattet. Und auch von dort aus eröffnet sich freie Sicht aufs eindrucksvolle Naturpanorama, das die kreisrunde Anlage umgibt.

Entspannter Luxus: Auch die Energie für den beheizten Außenpool wird direkt vor Ort mittels Sonnenkraft und Geothermie gewonnen.

Die Planer des als „modern-urbane Alm“ beworbenen OLM haben auch an jene gedacht, die ihren Aufenthalt nicht komplett arbeitsfrei gestalten können: In einigen der Suiten stehen abtrennbare Arbeitsbereiche bereit. Wer sein Home-Office also für einige Zeit in die Südtiroler Bergwelt verlegen möchte, findet hier beste Voraussetzungen dafür. Dies gilt auch jene, die mit vierbeinigen Freunden anreisen. Denn in den direkt zu den Almwiesen ausgerichteten ApartSuiten finden auch Gäste mit Hunden ein perfektes Urlaubsdomizil. Wellness mit Naturteich & Sportbecken Der 60 Meter durchmessende Innenkreis des OLM Nature Escape ist – passend zum Gesamtkonzept – als wilder Relax-Garten mit Naturbadeteich konzipiert. Und weil der Strom dafür aus den hauseigenen, nachhaltigen Quellen stammt, lassen sich auch Extras wie ein ganzjährig beheizter Pool leichter ohne Umwelt-Bedenken genießen: Das 25 Meter lange Sportbecken erstreckt sich von der Indoor-Sauna und den Relax-Räumen bis hinaus ins Freie.

Leitgedanke des Hauses ist es, den Gästen ungezwungene Ferienfreiheit zu bieten. Nur logisch also, dass im OLM auch die Gastronomie nichts mit der traditionellen Halbpension gemeinsam hat. Küchenchef Berni Aichner, jahrelang Sous-Chef bei Drei-Sterne-Koch Norbert Niederkofler, hat gemeinsam mit Michelin-Sterne-Küchenmeister Theodor Falser als Berater ein spezielles „Genuss nach Lust“-Konzept entwickelt. Innovativ bis in die Küche Die Gäste buchen Zimmer mit Frühstück, das aus handverlesenen lokalen Produkten mit hohem Bio-Anteil besteht. Hausgemacht oder von regionalen Manufakturen. Alles andere kann frei gewählt werden: Nach Lust und Laune in der Region individuelles „Dine-Around“ genießen oder in der Kochnische der ApartSuite selbst kreieren, was das Herz begehrt. Wer Letzteres bevorzugt, findet im hauseigenen Spezialitätenshop entsprechende Einkaufsmöglichkeiten.

Gemütlich schöner Treffpunkt: Die Lobby des neuen OLM Aparthotels.

Das ungewöhnliche Konzept bedeutet jedoch nicht, dass es im OLM selbst an kulinarischen Angeboten fehlt: Im Restaurant „PRENN°“ lockt fünfmal wöchentlich das APÉRO Dinner mit südtirolerisch-mediterranen Spezialitäten in Häppchenform aus der Schauküche. Zudem lädt Berni Aichner zweimal pro Woche zum exklusiven OLM Dinner mit Degustationsmenü. Und auch die Weinkarte mit lokaler und internationaler Auswahl kann sich sehen lassen. Kostenloses Bergquell- und Mineralwasser steht im OLM sowieso allzeit zur freien Verfügung. Öko-Highlight OLM Mit der energieautarken Anlage ist Südtirol um ein weiteres Beispiel spannend moderner Architektur reicher. Vom mit dem Öko-Baustoff Hanf in ein Wohnhaus verwandelten Stall bis zum spektakulären Boutique-Hotel „Forestis“ in luftiger Höhe: Dass im zur Gänze in den Alpen gelegenen Land immer mehr innovative Bauprojekte verwirklicht werden, ist interessierten Beobachtern längst bekannt. In Sachen nachhaltige Hotellerie ist es nun das OLM, das wieder neue Standards setzt. Und zwar abseits von Pisten-Rummel, sommerlichem Wander-Trubel und klassischen Tourismuszentren.

Rund ums Jahr perfekt für umweltbewusste Gäste: Die neue Hotelanlage im Südtiroler Tauferertal.

Weil das neue, kreisrunde Ferienrefugium ein bisschen abseits liegt, ist es idel für erholsame Auszeit. Gut erreichbar und von den hübschen Orten Bruneck und Sand in Taufers flankiert, wartet es mit besten Bedingungen für Wanderer, Rad-Fans und E-Biker, aber auch Langläufer, Rodler und Schi-Fans auf. Alles entweder vor der Tür oder in der Nähe. Mit der imposanten Gebirgskulisse mehrerer „Dreitausender“ allzeit im Blick. Kurzum: Eine architektonisch extravagante, komfortable Alm-Oase, die es möglich macht, Natur mit möglichst gutem Gewissen zu genießen. Text: Elisabeth Schneyder Bilder: OLM Nature Escape Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.