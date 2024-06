Favoriten auf dem Holzweg

Favoriten besitzt das wohl schlechteste Image aller Wiener Gemeindebezirke. Seit es vor rund drei Jahren zu Ausschreitungen und Plünderungen durch Jugendliche mit Migrationshintergrund gekommen war, wird der multikulturelle Arbeiterbezirk immer wieder als „gefährlich“ gebrandmarkt. Doch laut Kriminalstatistik ist die Wiener Innenstadt das mit Abstand unsicherste Pflaster, während sich der „Zehnte“ im oberen Mittelfeld bewegt. Favoriten ist also besser als sein Ruf, und das in vielerlei Hinsicht. Kaum jemand weiß, dass der bevölkerungsreichste Bezirk am südlichen Stadtrand Vorreiter ist bei der Erschließung erneuerbarer Energien. Hier beheizt man mit der Abwärme der Therme Oberlaa zahlreiche Haushalte, betreibt Wiens größtes Solarkraftwerk und hat de facto mehr Windräder als Vorarlberg, Tirol und Salzburg zusammen, wie es augenzwinkernd in der Broschüre anlässlich des 150-jährigen Bezirksjubiläums heißt. Die vier Favoritner Windräder zeigen nämlich exemplarisch das starke Ost-West-Gefälle bei Österreichs Windkraftanlagen.

An seinen südlichen Rändern hat der Bezirk noch Dorfcharakter. Verschlafene Siedlungen sind von weitläufigen Ackerflächen umgeben, die im Winter aktiv bewirtschaftet und so zur grünen Lunge der Großstadt werden. Da die Stadt Wien seit Jahren wächst, steigt auch der Bedarf an leistbarem Wohnraum, während gleichzeitig mindestens 80.000 Wohnungen leerstehen, wie eine aktuelle Schätzung vermeldet. So rücken auch diese Siedlungsränder verstärkt in den Fokus von Stadtplanung und Immobilienwirtschaft, was Österreichs rekordverdächtige Bodenversiegelung weiter befeuert.

Vorzeigeprojekt Timber*Laa

Auch in Sachen klimafreundlicher Nachverdichtung kann Favoriten mit einem Vorzeigeprojekt punkten. Die Wohnhausanlage Timber*Laa, die in unmittelbarer Nähe zu den Stadtranddörfern Ober- und Unterlaa entstanden ist, wurde in bodenschonender und nachhaltiger Bauweise errichtet.