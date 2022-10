Es grünt so grün in Kopenhagen

Was viele europäische Städte plagt, macht auch Dänemarks schöner Hauptstadt zu schaffen: Wohnungsnot und steigende Immobilienpreise. Zugleich wächst der Wunsch nach Naturnähe und Nachhaltigkeit. Der Stadtentwicklungsplan „kp19“ soll ihn erfüllen und auch leistbaren Wohnraum schaffen. Zum Beispiel mit Projekten wie Jernbanebyen: Auf einem550.000 Quadratmeter großen, ehemaligen Eisenbahn-Gelände in Kopenhagens Zentrum soll ein bunter, umwelt- und menschenfreundlicher Stadtteil entstehen.

Facettenreiches Großprojekt

Der spannende Masterplan fürJernbanebyen (das „Eisenbahnviertel“)stammt vom selbst in Kopenhagen ansässigen Büro Cobe. Er beinhaltet autofreie Bereiche, in denen traditionelle Straßen durch Grünzonen für Radfahrer und Fußgänger ersetzt werden. Zugleich soll die frühere Funktion des Geländes modern wiederbelebt werden. Denn die einstige industrielle Produktionsstätte der dänischen Eisenbahngesellschaft DSB wird auch wieder Ort der Produktentwicklung, Fertigung und des Verkaufs sein: Die denkmalgeschützten Produktionsgebäude werden in Werkstätten für kreative Unternehmen und Start-ups umgewandelt.