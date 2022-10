Erholen, wo die Elfen tanzen

Auch wenn es bis Errichtung und Eröffnung wohl noch dauern wird: Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem die Architektur wirkt, als wäre sie direkt aus dem Moos des dunkelgrünen Kiefernwalds gewachsen. Aus Holz und Stein, mit Glas verbrämt, in dem sich Blätter spiegeln. Ein Spa-Hotel, das höchste Ansprüche nicht mit Pomp und Glitzer, sondern mit wohlig reduziertem, skandinavischem Design erfüllt. Genau das hat das dänische Büro Schmidt Hammer Lassen (SHL) für ein Projekt in Schweden entworfen. Der Name ist Programm. Denn „Älvdans“ bedeutet „Elfentanz“. Und die naturverbundene Leichtigkeit der märchenhaften Wesen sollen auch die Gäste verspüren.