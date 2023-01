Entspannen im Bambuswald

Zahlreiche Awards für die Panorama Design Group

Die 2003 gegründete Panorama Design Group will mit ihren inszenierten Raumerlebnissen Geschichten erzählen. Die Projektkategorien des Unternehmens mit Hauptsitz in Hongkong und lokalen Büros in China umfassen Hotels, Immobilienentwicklung, Food & Beverage, Einzelhandel, Schulen etc. sowie Gesundheit und Wellness.

Das Unternehmen hat mehr als 150 internationale Designpreise erhalten, darunter 2016 den IDA Design Award „Interior Design of the Year”, 2021 den Red Dot Award „Best of the Best”, 2022 die HKDA Global Design Awards „Hong Kong Best” und 2022 die Architizer A+Awards „Best Interior Design Firm”.

Kombination mit digitalen Entwürfen

Mittlerweile beschäftigen sich immer mehr asiatische und auch europäische Architekten, unter anderen Donn Holohan, mit dem ressourcenschonenden und traditionsreichen Material Bambus. Sie kombinieren die uralten Webtechniken mit digitalen Entwurfsmethoden.

Ein Vorzeigeprojekt für das Bauen mit Bambus ist die „Green School” auf Bali mit dem Zubau „The Arc”: Der Spezialist Ibuku schaffte mit der innovativen Bauweise ein Maximum an Stabilität bei einem Minimum an Material.