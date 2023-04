Energieneutral studieren

Der Entwurf des neuen Gebäudes der Universität Tilburg zeigt, dass sich auf wenig Platz Großes schaffen lässt. Nicht nur, weil der Plan auf mageren 33 mal 33 Metern bebauter Grundfläche insgesamt 14 moderne Hörsäle, separate Studienbereiche und ein Café unterbringt. Sondern vor allem, weil dieses moderne Hörsaalzentrum neue Standards setzt. Schließlich handelt es sich dabei um das erste aus Massivholz errichtete Universitätsgebäude der Niederlande. Und um ein energieneutrales, den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft folgendes Bauwerk, das die Vorgaben des BREEAM-Zertifikats für höchste Nachhaltigkeit erfüllt.

Schlicht und nachhaltig

Obendrein ist diese nachhaltige Ergänzung der bestehenden Anlage optisch ungewöhnlich. Mit ihrer zeitlosen Form fügt sich die Lecture Hall dezent in die modernistischen Strukturen des Campus und zugleich in dessen bewaldete Umgebung ein. Ein Kubus zwischen Bäumen und Grünflächen, der Blicke auf sich zieht, in seiner Schlichtheit jedoch weder fremd noch störend wirkt.