Einkehrschwung auf hohem Niveau

Die freitragende Struktur wächst aus dem Hügel wie ein umgestürzter Baum mit drei großen Verästelungen und bildet dabei eine Symbiose mit der Landschaft.“ So umschreibt das Südtiroler Architekten-Duo Peter Pichler und Pavol Mikolajcak die markante Form der Berghütte Oberholz, die am Fuß des Latemar aus dem Felsmassiv ragt. Der langgezogene Bau verläuft im hinteren Teil unterirdisch und mündet dann schwungvoll in drei auskragenden Stuben mit geschosshohen Fensterfronten. Jede einzelne rahmt die Aussicht auf eine andere Berggruppe im imposanten Alpenpanorama. Der restliche Ausblick erschließt sich auf der Außenterrasse, die über dem Abhang schwebt.