Einfach schön

Natürliche Integration

Das Äußere des Gebäudes soll sich in die unberührte Natur einfügen – den Designern ging es darum, fast eins mit der Landschaft zu sein. "Wir waren bemüht, das Haus nicht zu voluminös werden zu lassen und es in die Umgebung zu integrieren", erklärt Studio-Gründerin Anne Mooney. Zudem wurde am Standort darauf geachtet, den natürlichen Wasserabfluss der Umgebung nicht zu beeinträchtigen.

"Die Ausleger schweben über dem Boden, wir haben außerdem darauf geschaut, dass die Sichtlinien erhalten blieben und wir nicht auf der Kammlinie bauen", so Anne Mooney. Nachsatz: "Das hier ist wirklich ein atemberaubender Ort."