Eine waschechte Seen-sation

Eine Tatsache, deren Hintergründe Peter Pichler selbst gern so beschreibt: „Ich war nach dem Studium als Projektleiter für Zaha Hadid Architects in London und in Hamburg tätig. Das war eine spannende Zeit. Vor allem Projekte in einer gewissen Größenordnung zu betreuen war interessant, dabei habe ich viel mitgenommen. Und wenn ich aus dieser Zeit einen Aspekt herauspicken möchte, den ich bewusst anders mache, dann ist das wohl die Idee, Kontext aufzugreifen und nicht neuen Kontext zu erschaffen.“

Preisfrage: Wo steht das Objekt?

Das bedeutet für Peter Pichler, dass er vor jedem Projekt die örtlichen Gegebenheiten genau kennen lernen muss, eher er sich an die Konzeption macht. Er sagt: „Das Wichtigste, egal wo das Projekt stattfindet, ist, dass ich die örtlichen Gegebenheiten kenne. Ob das im Nahen Osten, in Abu Dhabi, in Kitzbühel oder in Italien ist – wir müssen den Ort verstehen, die Kultur verstehen. Da tut man sich als Südtiroler natürlich leichter, jene in Kitzbühel oder Österreich zu verstehen.“