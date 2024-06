Eine olympische Arche Noah

Paris bereitet sich zum dritten Mal in seiner Geschichte auf die Olympischen Sommerspiele vor, zuletzt vor genau hundert Jahren. Während andere Gastgeberländer in der Vergangenheit die Gelegenheit für große Stadtentwicklungsprojekte nutzten – so etwa den Ausbau des U-Bahn-Netzes in Athen 2004 –, so hat sich Paris 2024 vorgenommen, bei der Ausrichtung der Spiele möglichst wenig Emissionen zu erzeugen. Das nachwachsende Holz wurde zum olympischen Baustoff erklärt, und allem voran achtete man darauf, dass so wenig wie möglich neu gebaut wird. Rund 95 Prozent der diesjährigen Olympiastätten sind Bestandsbauten. Damit möchte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und die Dekarbonisierung der Baubranche forcieren.

In der Seitenansicht gleicht das Bauwerk einem Schiff. Seinem großen Volumen steht ein kleinstmöglicher ökologischer Fußabdruck gegenüber, der sowohl dem ressourcenschonenden Bauen mit Holz als auch den genutzten erneuerbaren Energiequellen geschuldet ist. Wurde die Arche Noah einst als „schwimmfähiger Kasten“ beschrieben, so drängt sich bei dem Vorzeigebau der Vergleich mit der biblischen Rettungsgeschichte auf, und das nicht nur nach optischen Gesichtspunkten. Immerhin zielen die Maßnahmen zur Dekarbonisierung darauf ab, als Blaupause für eine skalierte Anwendung im großen Maßstab zu dienen und langfristig die drohende Klimakatastrophe abzuwenden.

Die Idee war, so dünn und so leicht wie möglich zu bauen. Unser Dachaufbau ist insgesamt nur 90 Zentimeter dick.

„Die Idee war, so dünn und so leicht wie möglich zu bauen“, erklärt Laure Mériaud, Partnerin bei Ateliers 2/3/4/ , das in Zusammenarbeit mit dem dänischen Architekturbüro VenhoevenCS für den Bau verantwortlich zeichnet. „Unser Dachaufbau ist insgesamt nur 90 Zentimeter dick.“

Der nachwachsende Baustoff spare außerdem in der Anwendung eine Menge Ressourcen, wie Mériaud ausführt: „Holz bedeutet, dass wir kein zusätzliches Material zur Abdeckung der tragenden Bauteile brauchen, wie das bei anderen Baustoffen der Fall ist“. Während Stahlträger in der Regel eine Brandschutzbeschichtung erfordern, bildet das Holz im Brandfall eine Verkohlungsschicht, die den Holzkern für einen berechenbaren Zeitraum vor dem Durchbrand schützt.

Massive Holzlamellen an der Fassade dienen als Brise Soleil und regulieren die direkte Sonneneinstrahlung in die Halle.

Energieeffizient und (fast) energieautark

Das Gebäude, das 114 Meter lang, 106 Meter breit und 30 Meter hoch ist, wurde so konzipiert, dass es einen möglichst niedrigen Energiebedarf hat. „Das, was in einem Schwimmbad am meisten Geld kostet, ist die Regulierung der Lufttemperatur und -feuchtigkeit. So kamen wir auf die Idee eines gestreckten, konkaven Daches, das so gut wie möglich zu dem von uns benötigten Volumen passt“, erklärt Mériaud den Formfindungsprozess.

Das multifunktionale Dach filtert das Licht, sammelt Regenwasser und produziert auf einer Fläche von über 4.600 Quadratmeter grünen Strom aus Sonnenenergie. Auf diese Weise werden bis zu 84 Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen gedeckt.

Das ursprüngliche olympische Motto „Citius, altius, fortius“ („Schneller, höher, stärker), das erstmals während der Olympischen Sommerspiele 1924 in Paris verwendet wurde, könnte in diesem Jahr also lauten: Grüner, effizienter, ökologischer.

Text: Gertraud Gerst Fotos: Salem Mostefaoui