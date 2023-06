Eine neue Krone für den Schafberg

Es geht die Mär, dass die Passagiere während einer Fahrt mit der SchafbergBahn nebenher Blumen pflücken können, so langsam quälen sich deren Züge die 5,85 Kilometer lange Strecke den Berg hinauf. Seit immerhin mehr als 130 Jahren befördert die steilste Zahnradbahn Österreichs Gäste von der Talstation in St. Wolfgang im Salzkammergut auf den Schafberg (1.783 Meter) im Salzburger Land. Die blumenpflückenden Fahrgäste sind nicht das einzige Kuriosum der SchafbergBahn. Denn sie verbindet zwei österreichische Bundesländer, die Talstation liegt in Oberösterreich, die Bergstation in Salzburg.