Eine Kaserne wird zum Traumhaus

Für das Büro MVRDV ist „Traumhaus Funari“ nicht das einzige Projekt in Mannheims neuem Stadtteil: Die Niederländer haben nämlich auch den Abschnitt „Franklin Mitte“ entworfen. Dieser Masterplan gestaltet eine Fläche von 41 Hektar. Anstelle abgerissener Kasernen entstehen dort ein grüner Hügel und vier markante Wohnhäuser, die das Wort „HOME“ bilden. Die Detailpläne zur Grünzone und zu zwei der neuen Gebäude arbeitet das Team selbst aus. Die beiden anderen sowie weitere Neubauten werden von anderen Architekturbüros designt.

Gefragtes Architekten-Team

Zeitgleich erntet MVRDVs Arbeit aktuell quasi rund um die Welt Applaus. Von der „gestapelten“ Anlage in Shenzhen und einem faszinierenden Teil des „Mission Rock“ Projekts in San Francisco bis zum Hochhaus „The Sax“ in Rotterdam: Die Architekten beeindrucken mit nachhaltigen, achtsamen Designs. Ihre Pläne für Mannheim stellen also absolut Besonderes in Aussicht.