Eine Feuerwache aus Holz

Fragt man nämlich Feuerwehrleute, ob sie lieber in ein brennendes Haus aus Beton und Stahl oder in ein brennendes Holzhaus gehen, dann ist die Entscheidung klar. Durch die erwähnte Selbstschutzfunktion des Holzes lässt sich sein Abbrennen nämlich besser abschätzen als das von herkömmlichen Baustoffen. Daher gelten Holzhäuser unter Feuerwehrleuten auch als besonders sicher.

Dass es dennoch eine besondere Herausforderung war, ausgerechnet eine Feuerwehrstation aus Holz zu bauen, das kann Bauherrin und Architektin Kathrin Zur-Lage bestätigen. In der Wettbewerbsphase hieß es: „Seid ihr verrückt, ihr könnt doch eine Feuerwehr nicht aus Holz bauen!“ Yes, we can!, bewies das Team um die Städtebaubeauftragte des Bezirksamts Hamburg Eimsbüttel, als man den Neubau 2023 feierlich eröffnete.